Появились новые подробности в деле петербургской учительницы, подозреваемой в педофилии

19 декабря 2025, 06:53

Задержанная за совращение малолетних педагог из Петербурга отрицает свою вину

Фото: iStock/zoka74

В Санкт‑Петербурге продолжается расследование уголовного дела против молодой учительницы, которую подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».