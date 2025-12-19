Появились новые подробности в деле петербургской учительницы, подозреваемой в педофилии
В Санкт‑Петербурге продолжается расследование уголовного дела против молодой учительницы, которую подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По имеющейся информации, заявление в правоохранительные органы подали родители учащихся. В настоящее время подозреваемую заключили под стражу. Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста до середины февраля следующего года.
22‑летняя девушка, ранее работавшая учителем английского языка и классным руководителем в одной из школ Выборгского района, категорически отрицает вину. Она утверждает, что стала жертвой оговора. По её словам, один из школьников испытывал к ней романтические чувства, но не получил взаимности, после чего решил её оклеветать.
Петербурженку задержали 16 декабря. Ей предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14‑летнего возраста).
