На Камчатке мужчина провалился под лёд вместе с машиной и погиб
На Камчатке мужчина провалился в ледяную воду вместе с машиной и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Уточняется, что трагедия произошла вечером 18 ноября в Олюторском районе — в 300 метрах от устья реки Апука и примерно в двух-трёх метрах от пирса. По предварительной информации, когда автомобиль Suzuki Escudo ушёл под лёд, внутри находился водитель.
Спасатели сразу достали машину из воды, однако внутри никого не было. Тело погибшего мужчины следующим утром обнаружили местные жители.
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