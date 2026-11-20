Россиян призвали сделать прививку от гриппа в ближайшие дни
Прививку от гриппа еще имеет смысл сделать, хотя оптимальное время для нее уже прошло. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал академик РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
Он пояснил, что для полноценного формирования иммунитета организму требуется около трех недель. По этой причине вакцинироваться сейчас уже поздновато, но все еще полезно, однако сделать это стоит без отлагательств — на текущей неделе.
Предстоящий эпидемический сезон, по оценке Нетесова, будет включать циркуляцию вариантов свиного (H1N1) и гонконгского (H3N2) подтипов типа А, а также одного из подтипов вируса гриппа типа В.
Ранее врач-кардиолог Аурелио Рохас заявил, что японская ходьба является самым эффективным упражнением для защиты сердца от различных заболеваний. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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