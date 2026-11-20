20 ноября 2026, 04:32

Академик Нетесов: Вакцинироваться от гриппа нужно в ближайшие дни

Фото: iStock/gpointstudio

Прививку от гриппа еще имеет смысл сделать, хотя оптимальное время для нее уже прошло. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал академик РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.