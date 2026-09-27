«Что-то Ксюша не договаривает»: Жигалова высказалась о крещении дочери Бородиной
Алёна Жигалова прокомментировала крещение дочери Бородиной и Омарова
Алёна Жигалова в своём блоге прокомментировала крещение дочери Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Её возмутило, что при решении такого важного вопроса никто не учёл мнение отца.
Бородина крестила 10-летнюю дочь Теону. Она заверила, что школьница сама приняла такое решение, и поддержала дочь. Однако Омаров утверждает, что ничего не знал об этих планах.
Известно, что мужчина исповедует ислам. Он уважает другие религии и договорился с Ксенией: дочь сама выберет свой путь, когда повзрослеет. После тайного крещения Алёна встала на сторону бизнесмена.
«В 10 лет ребёнок вряд ли, как говорят, всю жизнь мечтал об этой религии и какие-то может принимать решения. Поэтому, мне кажется, тут что-то Ксюша не договаривает. Возмущение Курбана я могу понять. С отцом-то можно было посоветоваться», — упрекнула ведущая маму двух дочерей.Ранее Ксения Бородина объяснила, почему до сих пор носит фамилию Омарова. Она призналась, что давно хочет вернуть девичью фамилию, но существуют проблемы.