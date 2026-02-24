Достижения.рф

В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо

Жителя Приморья будут судить за убийство женщины с особой жестокостью
Фото: iStock/simpson33

В Приморье возбудили уголовное дело против мужчины, который убил женщину с особой жестокостью. Об этом пишет РИА Новости.



Прокуратура сообщает, что инцидент произошел в июле 2025 года в поселке Партизан. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда произошла трагедия. На почве ревности он облил свою знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её. В результате женщина, 50 лет, получила серьезные термические ожоги и скончалась.

Мужчину обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Уголовное дело направят в Приморский краевой суд для дальнейшего рассмотрения.

Дарья Осипова

