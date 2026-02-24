В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо

24 февраля 2026, 08:53

Жителя Приморья будут судить за убийство женщины с особой жестокостью

Фото: iStock/simpson33

В Приморье возбудили уголовное дело против мужчины, который убил женщину с особой жестокостью. Об этом пишет РИА Новости.