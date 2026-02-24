Стали известны официальные подробности о взрыве у Савёловского вокзала в Москве

24 февраля 2026, 01:21

МВД: В Москве при взрыве у машины ДПС погиб полицейский, подрывника разыскивают

Фото: iStock/Михаил Руденко

На северо-востоке Москвы неизвестный человек привёл в действие взрывное устройство рядом со служебным автомобилем Госавтоинспекции. В результате один полицейский погиб, ещё один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.





Инцидент произошёл около 00:05 часов ночи на площади Савёловского вокзала. Злоумышленник подошёл к патрульной машине, после чего прогремел взрыв. От полученных травм один сотрудник ДПС скончался на месте, второй с ранениями доставлен в больницу. Нападавший скрылся.





«В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступника. Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в материале.