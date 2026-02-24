Минимум 14 человек пострадали в ДТП с автобусом детсада в Японии
Не менее 14 человек, включая девять детей, пострадали в ДТП в Японии. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, авария произошла вблизи русла реки в префектуре Фукуока. Автобус детского сада, направляясь из города Китакюсю с парк, столкнулся с легковым автомобилем. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали.
Ранее появилась информация, что восемь человек, включая четырех детей младше десяти лет, пострадали в ДТП с участием трех машин в Ростовской области. Авария произошла поздним вечером 23 февраля.
До этого сообщалось о пожаре, который охватил многоквартирный дом в Санкт-Петербурге. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал.
