Охранник устроил стрельбу на территории школы в российском городе

28 августа 2025, 11:06

Охранника из Дагестана подозревают в стрельбе на территории школы в Петербурге

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге задержали охранника по подозрению в стрельбе на территории школы. Об этом сообщает 78.ru.