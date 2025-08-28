Охранник устроил стрельбу на территории школы в российском городе
В Санкт-Петербурге задержали охранника по подозрению в стрельбе на территории школы. Об этом сообщает 78.ru.
По его данным, все произошло в образовательном учреждении на Старо-Петергофском проспекте. Мужчина открыл огонь в воздух, выстрелив не менее пяти раз из пневматического пистолета. Во время стрельбы никто не пострадал. Вскоре на место прибыли правоохранители, которые задержали охранника. Мотивы его действий не раскрываются.
Отмечается, что подозреваемый приехал в Петербург из Дагестана и устроился в одну из школ на время летных каникул. День стрельбы стал последним днем его работы.
Ранее сообщалось, что два человека получили ранения во время стрельбы в Саратовской области.
