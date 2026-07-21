Катя Лель нашла мужчину своей мечты

21 июля 2026, 22:16

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Певица Катя Лель призналась, что спустя долгие годы одиночества встретила мужчину своей мечты. Им оказался человек, которого она знала много лет.





В разговоре с Общественной Службой Новостей звезда российского шоу-бизнеса рассказала, что наконец нашла своего партнера по жизни, о котором мечтала долгое время.





«Есть одно загадочное место на нашей планете, священное место, куда приезжают люди со всего мира. Именно там я его впервые увидела и поняла, что это мой будущий супруг. Тогда я не подошла к нему. Но спустя время нас судьба снова свела на том же месте, теперь вместе», — рассказала Лель.