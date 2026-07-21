Катя Лель нашла мужчину своей мечты
Певица Катя Лель призналась, что спустя долгие годы одиночества встретила мужчину своей мечты. Им оказался человек, которого она знала много лет.
В разговоре с Общественной Службой Новостей звезда российского шоу-бизнеса рассказала, что наконец нашла своего партнера по жизни, о котором мечтала долгое время.
«Есть одно загадочное место на нашей планете, священное место, куда приезжают люди со всего мира. Именно там я его впервые увидела и поняла, что это мой будущий супруг. Тогда я не подошла к нему. Но спустя время нас судьба снова свела на том же месте, теперь вместе», — рассказала Лель.
Певица считает, что ей было необходимо пройти испытания, чтобы встретить настоящую любовь. При этом личность возлюбленного Лель раскрывать не стала.