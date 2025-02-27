В Приморье отловили нападавшего на лошадей крупного амурского тигра

Видео: telegram-канал «МинПрироды25»
В Приморье специалисты совместной группы охотничьего надзора и нацпарка «Земля леопарда» провели отлов амурского тигра, неоднократно атаковавшего лошадей на ферме возле поселка Тихий. Видео и фото выложили в Telegram-канале «МинПрироды25».
Поимка произошла в Надеждинском районе в ночь на 27 февраля 2025 года. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, у хищника не обнаружено видимых травм.
На Дальнем Востоке действует система регулирования конфликтов между людьми и крупными хищниками: тигров, угрожающих жизни или сельхозживотным, отлавливают, проверяют их состояние и либо выпускают в безопасные зоны, либо оставляют в центрах реабилитации.
Амурский тигр, самый крупный подвид, занесен в международную Красную книгу. Его популяция почти исчезла в XX веке из-за браконьерства. Для защиты вида в 2013 году по инициативе Владимира Путина создан центр «Амурский тигр», занимающийся сохранением и расширением ареала этих животных.
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На Дальнем Востоке действует система регулирования конфликтов между людьми и крупными хищниками: тигров, угрожающих жизни или сельхозживотным, отлавливают, проверяют их состояние и либо выпускают в безопасные зоны, либо оставляют в центрах реабилитации.
Амурский тигр, самый крупный подвид, занесен в международную Красную книгу. Его популяция почти исчезла в XX веке из-за браконьерства. Для защиты вида в 2013 году по инициативе Владимира Путина создан центр «Амурский тигр», занимающийся сохранением и расширением ареала этих животных.
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Мария Моисеева