В Приморье пенсионера отправили в колонию за стрельбу по детям с балкона
Житель Приморского края стрелял по детям из винтовки с балкона своей квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Согласно информации ведомства, в июле этого года 73-летний житель Находки, раздражённый шумом детей, игравших во дворе, произвёл выстрел из пневматической винтовки с балкона своей квартиры в сторону детской площадки. 13-летняя девочка, находившаяся там вместе с четырьмя другими детьми, получила кровоподтёк и ссадину на голове.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия» и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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