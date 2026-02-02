В Приморье произошло страшное ДТП
На трассе А-370 «Уссури» в Приморье произошло серьезное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и остановившегося грузовика пострадали три человека, один из которых скончался на месте. Об этом пишет РИА Новости.
Авария случилась в Надеждинском районе. 50-летний водитель Honda Freed Spike не справился с управлением и врезался в грузовик SHACMAN, который стоял на обочине. В момент столкновения в машине находились два пассажира, среди которых годовалый ребенок в детском кресле.
К сожалению, 38-летняя женщина, сидевшая в легковушке, не выжила. Сообщается, что водитель имеет 28 лет стажа. Сейчас сотрудники полиции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.
