В Приморье произошло страшное ДТП

02 февраля 2026, 09:15

В Приморье при столкновении легковушки и грузовика погиб человек

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На трассе А-370 «Уссури» в Приморье произошло серьезное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и остановившегося грузовика пострадали три человека, один из которых скончался на месте. Об этом пишет РИА Новости.