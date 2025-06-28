В генконсульстве РФ прокомментировали новость о смерти россиянки в Японии

28 июня 2025, 04:28

Генконсульство РФ связалось с полицией Японии после новости о смерти россиянки в Осаке

Фото: iStock/Akintevs

Генеральное консульство России прокомментировало сообщения о гибели гражданки РФ в японском городе Осака. Об этом со ссылкой на заявление диппредставительства пишет РИА Новости.





В консульстве подчеркнули, что официальная информация о смерти россиянки в ведомство не поступала. Представители дипломатической миссии заявили о намерении связаться с полицией префектуры Осака для выяснения обстоятельств произошедшего.





«Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами», — позднее объявили в диппредставительстве РИА Новости.