В генконсульстве РФ прокомментировали новость о смерти россиянки в Японии
Генконсульство РФ связалось с полицией Японии после новости о смерти россиянки в Осаке
Генеральное консульство России прокомментировало сообщения о гибели гражданки РФ в японском городе Осака. Об этом со ссылкой на заявление диппредставительства пишет РИА Новости.
В консульстве подчеркнули, что официальная информация о смерти россиянки в ведомство не поступала. Представители дипломатической миссии заявили о намерении связаться с полицией префектуры Осака для выяснения обстоятельств произошедшего.
«Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами», — позднее объявили в диппредставительстве РИА Новости.Ранее агентство Kyodo сообщило, что тело погибшей женщины было обнаружено в ее квартире. Бывший супруг умершей, не сумев связаться с ней несколько дней, лично приехал по адресу и обнаружил тело, после чего вызвал полицию и скорую помощь.
Расследование обстоятельств смерти продолжается. Не исключается умышленное убийство, поскольку погибшая была избита.