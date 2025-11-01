Под Новосибирском в аварии с трактором погиб мужчина
В Краснозерском районе Новосибирской области кроссовер столкнулся с трактором. В результате аварии погиб один человек, ещё двое получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Volkswagen Tiguan попал в ДТП, врезавшись в прицеп трактора. Водитель иномарки погиб на месте. Двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники экстренных служб.
Ранее азербайджанская певица и участница шоу «Голос» Влада Ахундова погибла в ДТП. По предварительной информации, в ее припаркованный автомобиль на высокой скорости въехала другая машина.
