Под Новосибирском в аварии с трактором погиб мужчина

01 ноября 2025, 04:25

Один человек погиб в результате аварии с трактором под Новосибирском

Фото: istockphoto / conejota

В Краснозерском районе Новосибирской области кроссовер столкнулся с трактором. В результате аварии погиб один человек, ещё двое получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.