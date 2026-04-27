Онищенко объяснил, кого может убить менингит за один день
Количество случаев заболеваемости менингитом в России, по данным из открытых источников, за восемь месяцев 2025 года возросло в 3,9 раза в сравнении с показателями 2024 года. Это заболевание тяжело протекает и требует сложного лечения. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал в беседе с aif.ru, кого может убить менингит за один день.
Менингит — это заболевание, при котором воспаляются мозговые оболочки. Основные симптомы менингита включают сильную головную боль, высокую температуру, повышенное давление и обмороки.
Форма менингита, при которой человек может умереть в течение суток, называется фульминантной или молниеносной. Такие случаи возможны при ослабленном иммунитете или наличии других особенностей организма. Однако это характерно и для других инфекционных заболеваний, таких как грипп или COVID-19, отметил академик.
По его словам, фульминантное течение болезни зависит от индивидуальных особенностей человека. Например, в случае групповой вспышки заболевания трое людей могут заболеть одновременно. Двое из них будут переносить болезнь в обычном порядке, а у третьего она может развиться стремительно и привести к смерти. Поэтому неверно утверждать, что фульминантное течение характерно исключительно для менингита. Важно помнить, что это очень серьёзное заболевание, которое может иметь тяжёлые последствия, заключил Онищенко.
Читайте также: