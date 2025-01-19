Выяснилось, что застреленного тигра-людоеда из Приморья пытались спасти

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Сотрудники охотнадзора Приморья были вынуждены отстрелить краснокнижного амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники Дальнереченского района. Как сообщил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, попытки поймать хищника с помощью ловушек не увенчались успехом и спасти животное не удалось.
«Тигра пытались спасти изначально, поэтому и установили на него ловушки. Потому что использовать снотворное можно только в том случае, когда животное зафиксировано в одном месте. Зверь должен попасть в ловушку, ведь надо подойти к тигру на несколько десятков метров, чтобы выстрелить из «шприцемета» снотворным», — пояснил Арамилев РИА Новости, уточняя о необходимости частых проверок ловушек зимой, чтобы животное не отморозило лапы и не стало агрессивным.В один из подобных объездов ловушек случился инцидент, когда пришлось убить тигра, чтобы тот не разорвал охотинспектора на службе.
«Тигра пытались спасти, но с ранеными животными не всегда это удаётся сделать. Особенно с теми животными, которые вступили в непосредственный конфликт именно с человеком», — добавил Арамилев.По данным министерства природных ресурсов региона, ранее этот тигр растерзал мужчину-рыбака и стал охранять его как свою добычу. Позже центр «Амурский тигр» сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен.
Амурский тигр является одним из редчайших хищников в мире, численность которых в России составляет около 750 особей. Несмотря на усилия по сохранению вида, конфликты между человеком и хищниками, особенно травмированными или больными, остаются сложной проблемой.
Ранее сообщалось о том, как тигра-людоеда из Приморья решили поймать с помощью ловушек.
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