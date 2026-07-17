Пленный украинец рассказал, как ВСУ прятали французские истребители Mirage
Французские истребители Mirage, которые базировались на аэродроме в Луцке, совершали только тренировочные вылеты, а затем укрывались в укреплённых бетонных ангарах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского пленного.
Согласно материалу, гражданина Украины Руслана Мищенчука, который служил в 109-й бригаде территориальной обороны, мобилизовали в начале марта 2025 года в Киверцах. Его почти сразу направили на охрану луцкого аэродрома, где мужчина провёл более месяца.
Напомним, что Франция анонсировала передачу Киеву самолётов Mirage 2000 ещё в июне 2024 года. По словам Мищенчука, истребители поднимались в воздух ненадолго — примерно на час — и после каждого учебного полёта сразу закатывались внутрь специальных сооружений. Эти ангары, как рассказал пленный, были построены из бетона, оснащены тяжёлыми металлическими воротами и сверху присыпаны слоем земли.
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