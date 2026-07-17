Пленный украинец рассказал, как ВСУ прятали французские истребители Mirage

17 июля 2026, 02:41

РИА Новости: ВСУ прятали истребители Mirage в бетонных ангарах на аэродроме в Луцке

Фото: iStock/ArjanL

Французские истребители Mirage, которые базировались на аэродроме в Луцке, совершали только тренировочные вылеты, а затем укрывались в укреплённых бетонных ангарах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского пленного.