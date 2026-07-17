Украинка и трое египтян сели в тюрьму за контрабанду наркотиков
В египетской провинции Красное Море уголовный суд приговорил украинку к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе, обвиненной в торговле и контрабанде наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.
Суд рассмотрел дело преступной группы, которую обвиняли в создании и управлении каналом сбыта запрещённых веществ как внутри Египта, так и за его пределами. Следствие установило, что изначально фигурантка действовала вместе с неустановленными лицами. Затем к ним присоединились трое египтян — это случилось на этапе распространения наркотиков в стране и попытках вывезти их через аэропорт Хургады.
Гражданку Украины приговорили к десяти годам лишения свободы, а её египетские сообщники получили по три года за решеткой. Также по делу проходил еще один украинец, однако его суд решил оправдать.
Ранее военный эксперт и член Экспертного совета при Комитете по обороне Госдумы Вячеслав Калинин заявил, что война за уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова продлится долго — в четверг по всей стране проходили различные протестные акции, связанные со сложившейся ситуацией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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