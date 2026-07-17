Украинка и трое египтян сели в тюрьму за контрабанду наркотиков

17 июля 2026, 00:14

В Египте украинка получила десять лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Фото: iStock/simpson

В египетской провинции Красное Море уголовный суд приговорил украинку к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе, обвиненной в торговле и контрабанде наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.