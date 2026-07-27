Водитель врезался в теплотрассу и сварился заживо в кабине грузовика

27 июля 2026, 03:45

Водителя насмерть залило кипятком после аварии в Хабаровском крае

Фото: iStock/Iulianna Est

В Комсомольске‑на‑Амуре в результате аварии с теплотрассой погиб водитель. Мужчину окатил поток горячей воды, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.