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Водитель врезался в теплотрассу и сварился заживо в кабине грузовика

Водителя насмерть залило кипятком после аварии в Хабаровском крае
Фото: iStock/Iulianna Est

В Комсомольске‑на‑Амуре в результате аварии с теплотрассой погиб водитель. Мужчину окатил поток горячей воды, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.



Согласно предварительным сведениям, ДТП случилось на перекрёстке. 36‑летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и ударилась о павильон теплового пункта.

Столкновение спровоцировало прорыв трубопровода, и на водителя хлынул кипяток. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Его 44‑летнего пассажира госпитализировали с тяжёлыми травмами.

На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

Александр Огарёв

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