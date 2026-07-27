Водитель врезался в теплотрассу и сварился заживо в кабине грузовика
В Комсомольске‑на‑Амуре в результате аварии с теплотрассой погиб водитель. Мужчину окатил поток горячей воды, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Согласно предварительным сведениям, ДТП случилось на перекрёстке. 36‑летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и ударилась о павильон теплового пункта.
Столкновение спровоцировало прорыв трубопровода, и на водителя хлынул кипяток. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Его 44‑летнего пассажира госпитализировали с тяжёлыми травмами.
На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.
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