В Приморье задержали 79-летнюю жительницу Санкт-Петербурга за помощь мошенникам
В Приморском крае полицейские задержали пожилую жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в работе курьером у мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
В Хорольском округе в полицию обратился 77-летний местный житель. По его словам, аферисты провели видеозвонок с использованием дипфейка, якобы от губернатора, который попросил помощи после «кибератаки на администрацию Приморского края».
Мошенники около месяца убеждали пенсионера перевести сбережения с одного счёта на другой, а затем обналичить миллион рублей и передать деньги им. Мужчина усомнился в схеме и связался с полицейскими. Те организовали спецмероприятие и подготовили муляж свёртка с деньгами.
Под скрытым наблюдением пенсионер передал пакет женщине-курьеру, которую задержали. Ею оказалась 79-летняя жительница Санкт-Петербурга, прилетевшая в Приморье по заданию мошенников. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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