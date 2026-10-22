Николай Басков раскрыл, что стало с красочными букетами после юбилейного концерта

22 октября 2026, 03:34

Николай Басков сообщил, что после юбилейного шоу развёз свои букеты по святым местам

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Букеты, которые поклонники подарили певцу Николаю Баскову на юбилейном концерте, артист развёз по святым местам. Об этом он рассказал в личном блоге.





Недавно народному артисту РФ исполнилось 50 лет. Юбилейный концерт в честь круглой даты певца состоялся в Москве 15 октября. В нем приняли участие ведущие артисты российской сцены, включая Филиппа Киркорова, Ларису Долину и Григория Лепса. Последний во время беседы с журналистами заявил, что всегда готов финансово поддержать Баскова, если тот однажды столкнётся с трудностями.



Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov) На концерте виновника торжества буквально завалили пышными и яркими букетами. Басков отметил, что признателен фанатам за такое внимание. Он рад был видеть всех, кто посетил юбилейное шоу, чтобы разделить с ним праздник. Теплые пожелания в сообщениях в соцсетях тоже не оставили артиста равнодушным.



«Благодарю за все ваши цветы. Всё отвёз в монастырь и к Матроне», — поделился Басков в своем новом посте.