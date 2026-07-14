В Приморье задержали пару, которая зарабатывала на съёмках «фильмов для взрослых»

14 июля 2026, 03:13

В Приморье задержали семейную пару, которая продавала и распространяла порнографию

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Приморье сотрудники полиции задержали семейную пару, подозреваемую в производстве и продаже порнографического контента. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.