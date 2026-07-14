В Приморье задержали пару, которая зарабатывала на съёмках «фильмов для взрослых»
В Приморье сотрудники полиции задержали семейную пару, подозреваемую в производстве и продаже порнографического контента. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Согласно материалу, 22-летний мужчина и его 24-летняя жена снимали откровенные видео с собственным участием, а затем реализовывали их через интернет-площадки. Молодой человек не только появлялся в кадре, но и выполнял роль менеджера и администратора аккаунтов, через которые супруги продавали свои «фильмы для взрослых».
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет, а также запрет занимать определённые должности до пятнадцати лет. Мера пресечения для обоих избрана в виде подписки о невыезде.
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