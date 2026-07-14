В «Руспродсоюзе» раскрыли самый подешевевший за месяц продукт
Огурцы возглавили рейтинг самых подешевевших за месяц продуктов в России. Их средняя стоимость в первую неделю июля снизилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения «Руспродсоюза».
Второе место в списке заняли помидоры — они потеряли в цене 7,1%. Замкнули тройку лидеров куриные яйца с падением на 6,6%. Эксперты связывают сезонное удешевление овощей с увеличением предложения на рынке и началом массовых поставок из южных регионов.
Ранее россиянам напомнили, что в июле и начале августа ещё можно успеть посадить зелень, огурцы, дайкон и редис. Главное — знать, что и когда сеять. Так, например, после 15 июля наступит отличное время для редиса, а дайкон вообще лучше всегда сажать именно летом. Более того, сейчас также можно обратить внимание на скороспелые сорта моркови. Подробности о том, какие еще растения можно высадить в июле, читайте в материале «Радио 1».
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