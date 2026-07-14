В «Руспродсоюзе» раскрыли самый подешевевший за месяц продукт

14 июля 2026, 01:57

Руспродсоюз: Огурец возглавил рейтинг самых подешевевших за месяц продуктов в РФ

Фото: iStock/FabrikaCr

Огурцы возглавили рейтинг самых подешевевших за месяц продуктов в России. Их средняя стоимость в первую неделю июля снизилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения «Руспродсоюза».