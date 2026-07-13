Пожилой москвич и сожитель его дочери подрались с применением ножа и топора

13 июля 2026, 22:05

Москвич напал с топором на сожителя дочери из-за его асоциального образа жизни

Фото: Istock/blinow61

На севере столицы произошла потасовка между 76-летним пенсионером и 30-летним сожителем его дочери, в ходе которой обе стороны применили топор и нож. Как сообщает «МК», конфликт случился днём 13 июля в квартире на Дегунинской улице.