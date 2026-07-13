Пожилой москвич и сожитель его дочери подрались с применением ножа и топора
На севере столицы произошла потасовка между 76-летним пенсионером и 30-летним сожителем его дочери, в ходе которой обе стороны применили топор и нож. Как сообщает «МК», конфликт случился днём 13 июля в квартире на Дегунинской улице.
Молодой человек пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало гнев пожилого хозяина. Пенсионер взял топор для разделки мяса и нанёс удар оппоненту. Тот ответил, достав нож и атаковав старика.
Драку прервали соседи, которые вызвали экстренные службы. Медики доставили обоих участников в больницы. Пожилого гражданина после оказания помощи отпустили, позднее его опросили в полиции. По словам жильцов дома, дочь пенсионера ведёт асоциальный образ жизни, ранее её привлекали к ответственности за употребление наркотиков.
Около четырёх лет назад она начала сожительствовать с мужчиной с похожими привычками. Пара регулярно выпивала и не работала, что постоянно раздражало отца, который долгие годы трудился на автокомбинате. В итоге пенсионер решил повлиять на молодёжь с помощью топора.
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