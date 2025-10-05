Под Челябинском водитель фуры протаранил стоявшие на светофоре автомобили

05 октября 2025, 08:15

На трассе М-5 столкнулись четыре автомобиля, пострадали семь человек

Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

В ночь на 5 октября на 883-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись два легковых автомобиля и два грузовика. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.