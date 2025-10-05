Достижения.рф

Под Челябинском водитель фуры протаранил стоявшие на светофоре автомобили

На трассе М-5 столкнулись четыре автомобиля, пострадали семь человек
Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

В ночь на 5 октября на 883-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись два легковых автомобиля и два грузовика. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



По предварительной информации, водитель грузовика DAF совершил наезд на легковые автомобили Kia и Geely, а также на грузовик Volvo. Эти автомобили в момент аварии стояли на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали семь человек разного возраста, среди них трое несовершеннолетних. Госавтоинспекторы сейчас выясняют все обстоятельства происшествия. Движение транспорта на этом участке трассы сохраняется в обычном режиме.

Ольга Щелокова

