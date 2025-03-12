«Разобралась по-волочковски»: Анастасия Волочкова возликовала тюрьме для обокравших ее на 1,7 млн аферистов

Анастасия Волочкова поделилась радостью от сурового приговора мошенникам, обобравшим ее на миллионы. Пресненский суд ранее отправил аферистов за решетку, а балерина уверяет, что в этом есть и ее заслуга — ведь она написала заявление, привлекла к ситуации внимание.