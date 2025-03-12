«Разобралась по-волочковски»: Анастасия Волочкова возликовала тюрьме для обокравших ее на 1,7 млн аферистов

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова поделилась радостью от сурового приговора мошенникам, обобравшим ее на миллионы. Пресненский суд ранее отправил аферистов за решетку, а балерина уверяет, что в этом есть и ее заслуга — ведь она написала заявление, привлекла к ситуации внимание.
«Как только я поняла, что это действительно обман, то в правовом поле совершила все «по-волочковски». (...) Воспользовавшись ресурсом своего имени, я сделала эту ситуацию публичной», — пояснила балерина.История с финансовой пирамидой QBF получила громкий финал, печальный — для обманщиков. На скамье подсудимых оказались генеральный директор брокерской компании QBF Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев. 11 марта их было решено отправить в колонию на разные сроки.
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«Пресненский районный суд приговорил Матюхина к 17 годам лишения свободы, Россиеву — к 15 годам, Пахомова — к 18, Голубева — к 13», — уточняли информацию в ТАСС.Волочкова «попалась на удочку», отдав брокерам 1,7 миллиона рублей. Она мечтала о больших процентах, но быстро поняла, что осталась ни с чем. Анастасия подняла шум, и, как сама утверждает, именно ее сигнал запустил расследование. В своем обращении звезда назвала наказание справедливым, похвалила полицию и тех, кто признался в обмане от мошеннической пирамиды.
Анастасия Волочкова (Фото: кадр видео Instagram* @volochkova_art)
«Нашлось действительно очень много людей, которые не побоялись приходить в студии на федеральные каналы», — заметила она.Интересно, что деньги Волочковой вернули, едва только запахло скандалом. Она с некоторой иронией отметила страх аферистов. Но это не остановило правосудие, «копать» под аферистов уже начали — и мошенники отправились в тюрьму.
«Как я к этому отношусь? А вы не крадите, живите по совести и по чести, и вам не придется сидеть за решеткой. (...) Конечно, мошенники и воры должны быть наказаны», — резюмировала Волочкова.Читайте также:
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Мария Моисеева