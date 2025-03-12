«Треки обошлись в 50 тысяч»: Рэпера Slimus оштрафовали за активную пропаганду наркотиков в 6 песнях

Вадим Мотылев aka Slimus (Фото: Instagram* @slimus)
Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Вадима Мотылева (известного как Slimus) за распространение песен с упоминанием наркотических веществ. Об этом сообщили в ТАСС, ознакомившись с материалами дела.
В треках «Банки», «В грибах», «Наши везде», «Школа», «В бронежилете — другая версия» и «Нормально» эксперты выявили пропаганду наркотиков, что нарушает часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ.
Как указано в документах, Мотылев разместил композиции в своём сообществе «ВКонтакте» и на «Яндекс Музыке». Лингвистическая экспертиза подтвердила, что тексты содержат положительную оценку наркотических средств и их «преимущества».
Ранее уже сообщалось о штрафе рэперу в 50 тысяч рублей, но тогда не было уточнения конкретных песен, которые пропагандировали вредные вещества.
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Как указано в документах, Мотылев разместил композиции в своём сообществе «ВКонтакте» и на «Яндекс Музыке». Лингвистическая экспертиза подтвердила, что тексты содержат положительную оценку наркотических средств и их «преимущества».
Ранее уже сообщалось о штрафе рэперу в 50 тысяч рублей, но тогда не было уточнения конкретных песен, которые пропагандировали вредные вещества.
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Мария Моисеева