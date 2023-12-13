Губернатор Гладков: Дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородское село

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Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали село Щетиновка в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, что накануне, 12 декабря, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, используя ракету «Точка-У». Как сообщили в министерстве обороны РФ, ракета была перехвачена и уничтожена дежурными средствами ПВО.
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Александр Бойцов