Мать спасла сына из пасти крокодила, отколотив хищника железным прутом

22 августа 2025, 06:07

Deccan Herald: Женщина в Индии отбила сына из пасти крокодила железным прутом

Фото: iStock/markrhiggins

В Индии женщина спасла своего сына из пасти крокодила. Семиметровый хищник утащил ребенка в дренажную канаву, однако мать бросилась за ним в воду. Об этом сообщает издание Deccan Herald.





Инцидент произошел в деревне Дхакия штата Уттар-Прадеш. Крокодил атаковал мальчика Виру, когда тот купался в канале. Неподалеку от ребенка была его мать. Женщина среагировала моментально, стоило ей услышать крики. 35-летняя мать бросилась в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу.





«Мой ребенок был в пасти крокодила. Я прыгнула, не думая о своей жизни, и била крокодила снова и снова», — поделилась она.