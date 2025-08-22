Мать спасла сына из пасти крокодила, отколотив хищника железным прутом
В Индии женщина спасла своего сына из пасти крокодила. Семиметровый хищник утащил ребенка в дренажную канаву, однако мать бросилась за ним в воду. Об этом сообщает издание Deccan Herald.
Инцидент произошел в деревне Дхакия штата Уттар-Прадеш. Крокодил атаковал мальчика Виру, когда тот купался в канале. Неподалеку от ребенка была его мать. Женщина среагировала моментально, стоило ей услышать крики. 35-летняя мать бросилась в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу.
«Мой ребенок был в пасти крокодила. Я прыгнула, не думая о своей жизни, и била крокодила снова и снова», — поделилась она.
По словам лесничего Рама Сингха Ядава, мальчик получил травмы, но его состояние стабильно. Власти установили защитные сети в канале и предупредили местных жителей об опасности купания в сезон дождей.
С 2020 года в Уттар-Прадеше зафиксировано 17 случаев нападения крокодилов на людей, пять из которых закончились смертельным исходом.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша гребнистый крокодил убил пожилого мужчину. Инцидент произошёл в деревне Малатипатна: 82‑летний Панчанан Дас пас скот у реки Брахмани, когда хищник набросился на него и утащил в воду.