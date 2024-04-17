В пруду в Крыму нашли два трупа

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В Крыму под Белогорском мать с семилетним сыном утонули в пруду. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».
Женщина с мальчиком ушли загорать к водоему, но перестали выходить на связь. У родственников это вызвало беспокойство. Тела нашли в водоёме. Ребенок был в плавательных шортах, а мать в одежде. Мальчик, скорее всего, поскользнулся и упал в воду, а мама кинулась его спасать.
В случившемся разбирается Следственный комитет, но оперативно прокомментировать информацию там не смогли.
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«Cтавок находится в котловане и окружён плёнкой, вода в нём пресная и холодная. Шансов выбраться на берег практически не было», — указано в публикации.
В случившемся разбирается Следственный комитет, но оперативно прокомментировать информацию там не смогли.
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Дарья Осипова