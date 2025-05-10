В психбольнице для преступников в Германии начался бунт, пишет Bild

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Бунт в психбольнице для преступников вспыхнул в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом пишет Bild.
По информации журналистов, все произошло в судебно-психиатрической больнице в общине Бедбург-Хау. До пяти человек возвели баррикады в здании и развели костер. На место инцидента выдвинулся спецназ.
Стражи порядка, отмечается в материале, опасаются, что у заключенных, среди которых есть особо опасные, могут быть заложники.
По данным источников, как минимум один заключенный находится в пьяном состоянии. Как он получил алкоголь в охраняемой зоне — неизвестно. Бронированные автомобили уже стоят около здания клиники.
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Стражи порядка, отмечается в материале, опасаются, что у заключенных, среди которых есть особо опасные, могут быть заложники.
По данным источников, как минимум один заключенный находится в пьяном состоянии. Как он получил алкоголь в охраняемой зоне — неизвестно. Бронированные автомобили уже стоят около здания клиники.
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Никита Кротов