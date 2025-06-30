У самолёта, летевшего из Нерюнгри в Москву, отказал двигатель
У самолёта компании S7, летевшего из Нерюнгри в Москву, отказал двигатель
У самолёта Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, совершавшего рейс по маршруту Нерюнгри (Якутия) — Москва, отказал двигатель. Экипаж дал сигнал срочности и принял решение возвращаться в аэропорт Нерюнгри. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.
Уточняется, что воздушное судно было в 50 километрах от аэропорта Нерюнгри (пункт вылета), когда экипаж подал сигнал срочности. После приземления авиалайнеру помощь не понадобилась.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что на борту самолёта находились 152 пассажира. Никто не пострадал.
Читайте также: