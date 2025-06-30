У самолёта, летевшего из Нерюнгри в Москву, отказал двигатель

30 июня 2025, 17:20

У самолёта компании S7, летевшего из Нерюнгри в Москву, отказал двигатель

Фото: iStock/OceanFishing

У самолёта Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, совершавшего рейс по маршруту Нерюнгри (Якутия) — Москва, отказал двигатель. Экипаж дал сигнал срочности и принял решение возвращаться в аэропорт Нерюнгри. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.