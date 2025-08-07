В Псковской области пресекли деятельность ОПГ, пытавшейся сбыть наркотики
Сотрудники УФСБ России по Псковской области предотвратили крупную поставку наркотиков, задержав членов организованной преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе спецоперации изъято более 100 кг кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в 300 млн рублей. Наркотик был обнаружен в 110 брикетах, спрятанных в тайнике.
По данным следствия, группа планировала переправить партию кокаина в Латвию для последующего сбыта. Все задержанные являются жителями Псковской области.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства преступления.
Читайте также: