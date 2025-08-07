В Псковской области пресекли деятельность ОПГ, пытавшейся сбыть наркотики

07 августа 2025, 10:39

Под Псковом ОПГ пыталась сбыть 100 кг кокаина на 300 млн рублей

Фото: медиасток.рф

Сотрудники УФСБ России по Псковской области предотвратили крупную поставку наркотиков, задержав членов организованной преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.