В Пулково у гражданина Франции нашли гриндер с марихуаной

04 июня 2026, 11:05

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В аэропорту Пулково у 24-летнего гражданина Франции, прилетевшего из Лондона через Стамбул, нашли гриндер с марихуаной и три зип-пакета с остатками похожего вещества. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.