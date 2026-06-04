В Пулково у гражданина Франции нашли гриндер с марихуаной
В аэропорту Пулково у 24-летнего гражданина Франции, прилетевшего из Лондона через Стамбул, нашли гриндер с марихуаной и три зип-пакета с остатками похожего вещества. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Сотрудники досмотрели наплечную сумку мужчины среди личных вещей. Там они увидели гриндер для табака с веществом зелено-коричневого цвета и резким запахом, а рядом — три прозрачных пакета с остатками того же вещества. Экспертиза показала, что это каннабис общей массой 0,34 грамма.
Сам авиапассажир пояснил, что давно употребляет марихуану и привез ее только для личных нужд. По его словам, он регулярно возит наркотик в поездках по миру, и раньше у таможни других стран вопросов к нему не возникало.
На время следствия иностранец останется под стражей. Ему вменяют ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
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