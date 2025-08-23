В российском регионе качели превратились в орудие казни для малолетнего ребёнка

23 августа 2025, 14:57

В Тверской области мальчик погиб в петле из веревки, оставшись без присмотра

Фото: Istock/Oksana Lyskova

В Тверской области проводится проверка по факту гибели 6-летнего ребёнка. Об этом сообщает региональное СУСК в Telegram-канале.





Инцидент произошёл в селе Красное Старицкого муниципального округа. По предварительной информации, мальчик 2018 года рождения находился один на детской площадке.

«Предварительно установлено, что ребёнок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных верёвочных качелях, запутался в них и погиб», — сказано в публикации.