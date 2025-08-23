В российском регионе качели превратились в орудие казни для малолетнего ребёнка
В Тверской области мальчик погиб в петле из веревки, оставшись без присмотра
В Тверской области проводится проверка по факту гибели 6-летнего ребёнка. Об этом сообщает региональное СУСК в Telegram-канале.
Инцидент произошёл в селе Красное Старицкого муниципального округа. По предварительной информации, мальчик 2018 года рождения находился один на детской площадке.
«Предварительно установлено, что ребёнок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных верёвочных качелях, запутался в них и погиб», — сказано в публикации.Сообщается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района. Ржевский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
