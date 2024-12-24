В Пушкине двое мужчин устроили нарколабораторию в частном доме и гараже

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Двух 31-летних жителей Пушкинского городского округа задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленники организовали лабораторию по синтезированию наркотического вещества в одном из частных домов и гараже. При обыске обоих помещений полицейские нашли и изъяли канистры и другие ёмкости, респираторы, весы, а также банковские карты и несколько мобильных телефонов», — говорится в сообщении.Эксперты установили, что содержимое ёмкостей является наркотиком мефедроном. Его общая масса составила более килограмма.
Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Отмечается, что задержание было проведено при участие ОМОН «Пересвет» подмосковной Росгвардии.
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