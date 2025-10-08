В Пушкине мужчина несколько месяцев пытается заманить к себе школьницу

08 октября 2025, 18:41

Фото: iStock/AlexLinch

В городе Пушкин (Санкт-Петербург) неизвестный пожилой мужчина на протяжении двух месяцев преследует школьницу и пытается завлечь её к себе домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.