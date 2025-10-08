В Пушкине мужчина несколько месяцев пытается заманить к себе школьницу
В городе Пушкин (Санкт-Петербург) неизвестный пожилой мужчина на протяжении двух месяцев преследует школьницу и пытается завлечь её к себе домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
По словам матери девочки, мужчина уже несколько раз подходил к ребёнку с различными «угощениями» — сначала предлагал сироп, позже картофель. Один из подобных эпизодов школьнице удалось снять на видео. На записи видно, как мужчина предлагает девочке пойти к нему домой, чтобы «поесть картошки». Девочка в ответ говорит, что её ждёт отец-полицейский — после этого мужчина испугался и быстро ушёл.
Несмотря на серию тревожных инцидентов, родители пострадавшей пока не обратились в полицию. Причины такого решения не уточняются. Личность мужчины пока не установлена.
