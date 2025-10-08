«Я верил, что он жив»: школьник раскрыл подробности трагедии с 14-летним зацепером в Клину

08 октября 2025, 18:30

РЕН ТВ: школьник рассказал, что пострадавший в Клину зацепер звал его с собой

Фото: iStock/aapsky

Подмосковный подросток Руслан, благодаря которому удалось найти пострадавшего 14-летнего зацепера Артёма, рассказал РЕН ТВ подробности трагедии, произошедшей в районе Клина.





По словам мальчика, Артём не раз предлагал ему присоединиться к компании зацеперов – подростков, которые ездят на крышах и бамперах поездов, подвергая себя серьёзной опасности.



Пятиклассник уточнил, что пострадавший увекался зацепингом «ради поднятия адреналина».



Руслан узнал о происшествии, увидев в TikTok публикацию с фотографией Артёма, где была указана даже якобы дата его смерти. После этого школьник начал искать любую информацию о друге.



При этом Руслан признался, что получил угрозы от общих знакомых, которые обещали «что-то с ним сделать» за поиск пропавшего подростка.





«Я очень переживал за Артёма, но верил, что он жив», – поделился мальчик.