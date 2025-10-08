«Я верил, что он жив»: школьник раскрыл подробности трагедии с 14-летним зацепером в Клину
Подмосковный подросток Руслан, благодаря которому удалось найти пострадавшего 14-летнего зацепера Артёма, рассказал РЕН ТВ подробности трагедии, произошедшей в районе Клина.
По словам мальчика, Артём не раз предлагал ему присоединиться к компании зацеперов – подростков, которые ездят на крышах и бамперах поездов, подвергая себя серьёзной опасности.
Пятиклассник уточнил, что пострадавший увекался зацепингом «ради поднятия адреналина».
Руслан узнал о происшествии, увидев в TikTok публикацию с фотографией Артёма, где была указана даже якобы дата его смерти. После этого школьник начал искать любую информацию о друге.
При этом Руслан признался, что получил угрозы от общих знакомых, которые обещали «что-то с ним сделать» за поиск пропавшего подростка.
«Я очень переживал за Артёма, но верил, что он жив», – поделился мальчик.В обращении к другу Руслан пожелал ему скорейшего выздоровления и призвал его «не цепляться и не общаться с зацеперами», которые оставили его в беспомощном состоянии.
Напомним, что Артём упал с проходящего поезда «Ласточка» и три дня пролежал в овраге под Клином. Его друзья сначала подумали, что он погиб, и бросили пострадавшего в траве, не сообщив никому о случившемся. Поисками подростка занялся местный житель Александр, который заметил сообщения о пропаже. Сейчас Артем находится в реанимации.