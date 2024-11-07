В Пушкине задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна многоэтажки

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Двух мужчин, устроивших стрельбу из окна одного из многоквартирных домов в Пушкине, задержали полицейские при поддержке сотрудников СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В полицию поступило сообщение о стрельбе из окна квартиры на улице Просвещение. Правоохранители поднялись в квартиру и задержали там двух 37-летних мужчин. По внешним признакам, задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.В квартире, откуда велась стрельба, правоохранители обнаружили автомат Калашникова и гильзы.
Против задержанных заведено уголовное дело, обнаруженное оружие и гильзы отправлены на экспертизу.
В результате происшествия никто не пострадал.
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Лев Каштанов