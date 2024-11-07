Убил мать топором и пошел за сладостями: 15-летний школьник рассправился с матерью в Подмосковье, подробности

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В одной из деревень Сергиево-Посадского округа, а именно в Красной Сторожке, произошёл шокирующий случай: 15-летний школьник убил свою 48-летнюю мать, Александру Габбасову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Жуткий инцидент в Красной СторожкеУбийство произошло 6 ноября. По информации следственных органов, юноша напал на мать с топором в спальне, нанеся ей множество ударов. У Александры не было шансов выжить.
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После совершения преступления подросток пошёл в магазин за шоколадками, а затем сам пришёл в отдел полиции, чтобы сдаться.
Причины и обстоятельства конфликтаСледователи продолжают выяснять причины трагедии. Известно, что у матери и сына были натянутые отношения, которые могли быть связаны с игровой зависимостью подростка.
Накануне убийства между ними произошёл скандал, в ходе которого мать отобрала у сына планшет и запретила ему играть в компьютерные игры.
Психологическое состояние подросткаСобеседники «РЕН ТВ» сообщили, что в последние дни мальчик жаловался на головные боли и проводил много времени за играми. Конфликт с матерью мог стать «триггером», который привёл его к страшному поступку.
Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде
Правовые последствияПо факту убийства возбуждено уголовное дело. Подросток является достаточно взрослым для уголовной ответственности.
Отметим, что в России она наступает с 16 лет, однако по определённым статьям, включая статью 105 (убийство), ответственность наступает с 14 лет. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, но окончательное решение будет зависеть от результатов психиатрической экспертизы.
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