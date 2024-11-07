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Убил мать топором и пошел за сладостями: 15-летний школьник рассправился с матерью в Подмосковье, подробности

Фото: istockphoto/andriano_cz

Фото: istockphoto/andriano_cz

В одной из деревень Сергиево-Посадского округа, а именно в Красной Сторожке, произошёл шокирующий случай: 15-летний школьник убил свою 48-летнюю мать, Александру Габбасову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Жуткий инцидент в Красной Сторожке

Убийство произошло 6 ноября. По информации следственных органов, юноша напал на мать с топором в спальне, нанеся ей множество ударов. У Александры не было шансов выжить.

Фото: istockphoto/FOTOKITA



После совершения преступления подросток пошёл в магазин за шоколадками, а затем сам пришёл в отдел полиции, чтобы сдаться.

Причины и обстоятельства конфликта

Следователи продолжают выяснять причины трагедии. Известно, что у матери и сына были натянутые отношения, которые могли быть связаны с игровой зависимостью подростка.

Накануне убийства между ними произошёл скандал, в ходе которого мать отобрала у сына планшет и запретила ему играть в компьютерные игры.

Психологическое состояние подростка

Собеседники «РЕН ТВ» сообщили, что в последние дни мальчик жаловался на головные боли и проводил много времени за играми. Конфликт с матерью мог стать «триггером», который привёл его к страшному поступку.

Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде
Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде

Правовые последствия

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подросток является достаточно взрослым для уголовной ответственности.

Отметим, что в России она наступает с 16 лет, однако по определённым статьям, включая статью 105 (убийство), ответственность наступает с 14 лет. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, но окончательное решение будет зависеть от результатов психиатрической экспертизы.

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#ск рф
#конфликт
Более 10 человек отравились грибами в Геленджике
07 ноября 2024, 14:54

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Массовое отравление ложными лесными рыжиками и опятами зафиксировано в Геленджике, пострадали более 10 человек. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, в больницу за медицинской помощью обратились более 10 человек, в том числе 77-летний мужчина и беременная женщина. В настоящее время три пациента находятся в реанимации. У всех пострадавших наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности. Врачи пытаются стабилизировать состояние людей.

По словам пострадавших, они думали, что собрали в лесу рыжики и опята. Однако грибы оказались ложными. После употребления их в пищу люди начали себя плохо чувствовать.

Ранее сообщалось, что житель Архангельска поужинал неизвестными грибами и попал в реанимацию в Санкт-Петербурге.

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В Подмосковье отчима-педофила разоблачили после разговора 4-летней девочки с куклой
07 ноября 2024, 14:25

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

В Подмосковье отчима-насильника удалось разоблачить благодаря игре его жертвы в куклы, сообщает mk.ru.
Девочка находилась у бабушки в гостях, когда ее мама случайно услышала разговор с игрушками о странной игре в чупа-чупс. В процессе беседы с ребенком выяснилось, что в такую игру ее заставлял играть 22-летний сожитель матери.

С октября 2023 года мужчина проживал совместно с ребенком и матерью, все это время он «играл» с девочкой в недетские игры. Окружающим отношения отчима и малышки казались идеальными. Мужчина забирал ребенка из детского садика, кормил и снимал прогулки на телефон.

В сентябре 2024 года мужчина сообщил знакомым, что сожительница с дочкой переехали жить к родителям. На самом деле, после того как мать узнала о растлении ее малолетней дочери она сразу обратилась в полицию. Мужчину вскоре задержали.

Родственники предполагаемого педофила считают, что он не мог совершить действий сексуального характера в отношении своей падчерицы, а заявление в полицию со стороны матери девочки может быть местью за переписку с другой женщиной, найденной в телефоне обвиняемого.

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#насилие
#педофилия
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На Чукотке снесённый ветром гараж насмерть придавил бабушку и внучку
07 ноября 2024, 14:21

Фото: Фото : Прокуратура Чукотского автономного округа

В селе Нунлигран на Чукотке женщину и её внучку убило сорванной с места металлической гаражной конструкцией. Инцидент произошёл неподалёку от вертолётной площадки.
Женщина и её шестилетняя внучка ждали прибытия вертолёта примерно в 30 метрах от посадочной площадки, сообщает телеграм-канал SHOT. Порывом ветра металлическую конструкцию гаража сдуло и опрокинуло на бабушку и внучку. От полученных травм обе скончались на месте. По данному факту прокуратурой организована проверка.

Сначала предполагалось, что гараж оторвался из-за потока воздуха, возникшего в результате работы лопастей вертолётного винта, но в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что эта версия не подтвердилась. Предварительно, гаражная конструкция не была должным образом закреплена, поэтому легко сместилась с места под сильным порывом ветра. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Выясняются все обстоятельства трагедии.

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Цыгане вымогали деньги и угрожали подросткам в Волгоградской области
07 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Цыгане вымогали деньги и угрожали подросткам в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело.
«6 ноября 2024 года в социальных медиа опубликованы кадры видеозаписи, на которых группа молодых людей на улице города Волжского совершают противоправные действия в отношении подростков. По сведениям автора публикации, фигуранты у несовершеннолетних, в том числе, вымогали денежные средства и высказывали в их адрес угрозы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно как возле ТЦ «Планета Лета» толпа цыганских детей пристала к школьникам. Они требовали деньги и угрожали подросткам. Девушка достала телефон и начала снимать их на камеру, тогда к ней подошел взрослый цыган и потребовал удалить видео.

По данным СМИ, цыгане живут в рабочем посёлке. Родители детей уже неоднократно обращались в полицию по факту противоправных действий, но ничего не меняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и вымогательстве.

В настоящее время следователи устанавливают преступников и выявляют обстоятельства инцидента, который был зафиксирован на камеру телефона. Для помощи в раскрытии данного преступления в Волжский выехали следователи-криминалисты областного управления СК РФ.

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В Москве у военного украли ноутбук и флешки, пока он был в Генштабе РФ
07 ноября 2024, 13:16

Фото: iStock/LuckyBusiness

У военного украли ноутбук и флешки из мини-отеля во время командировки в Москву, пока он ездил в Генштаб ВС РФ. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, 36-летний Иван преподаёт на кафедре артиллерийской разведки Саратовского высшего командного училища. Он приехал в командировку Москву из Саратова. Товарищ посоветовал остановиться в мини-отеле на Садовой-Каретной улице.

4 ноября военный поехал в Генштаб ВС РФ, вернувшись он понял, что ключ от номера оставил на работе и поехал за ним обратно. Когда Иван все-таки попал в номер, то увидел, что его обокрали. Неизвестные вынесли из номера ноутбук и флешки. Сейчас полиция ищет грабителей.

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#картины
#вс рф
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В Дагестане задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова
07 ноября 2024, 12:17

Фото: iStock/Rawf8

В Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега, общественник Рамазан Рабаданов. По информации, которую он озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Рабаданов находится в изоляторе временного содержания Махачкалы. Хадулаев предположил, что задержание общественного деятеля связано с его визитами в суды, где рассматриваются дело с погромом в аэропорту Махачкалы, который произошел в октябре.

Официально задержание Рабаданова не подтверждалось.

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СК: Мужчину задержали после проникновения в школу под Челябинском
07 ноября 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Aramyan

Злоумышленника задержали после проникновения в школу под Челябинском, проинформировали в СК. В ведомстве уточнили, что мужчина попытался выхватить нож из рук работника столовой, схватив его за руку. Начато уголовное производство по статье о покушении на убийство.
«Местный житель, имея умысел на убийство, схватил за руку работника столовой и попытался выхватить нож из его рук», — добавили следователи.
Инцидент произошел с утра, 7 ноября, когда фигурант ворвался в школьный хозблок. Его заперли в одном из помещений учебного заведения и вызвали полицию. Пострадавших нет, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Известно, что 30-летний Руслан И. состоит на учете у психиатра.

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Порядка 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки

«Зюзинская маньячка» пыталась сбежать из психушки и убить поймавшего ее майора: что известно

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#мир
#челябинск
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#криминал
#следственный комитет
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Порядка 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки
07 ноября 2024, 11:20

Фото: iStock/Iryna Sukhenko

В японском порту Йокогама недалеко от Токио сломался круизный лайнер Spectrum of The Seas, там застряли порядка 600 российских туристов застряли. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на рассказ одной из пассажирок судна Юлии.
Лайнер должен был прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, однако сейчас дату перенесли на 11 ноября. Из-за этого почти у 600 россиян сгорают билеты из Китая на родину.

«Решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили путешественникам поехать в аэропорт Токио, купить там билеты в Шанхай и прибыть туда почти в срок первоначальных планов, чтобы затем улететь в Россию», — рассказала Юлия.

По словам девушки, пассажиры хотят покинуть порт, однако им не отдают паспорта. При этом представители судна с людьми не связываются.

Еще один россиянин Александр уточнил, что участникам круиза не дают покинуть судно из-за того, что у людей нет виз, а японские власти на уступки идти не хотят. Застрявшие россияне обратились за помощью в российское консульство.

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«Зюзинская маньячка» пыталась сбежать из психушки и убить поймавшего ее майора: что известно
SHOT: Проходившая лечение убийца Мария Петрова лишилась шанса выйти на свободу
07 ноября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Мария Петрова, известная как «Зюзинская маньячка», провела 20 лет в психиатрической клинике и наконец получила возможность выйти на свободу. Однако неожиданно она попыталась сбежать, намереваясь расправиться с милиционером, который её тогда задержал. Подробности – в материале «Радио 1».

«Зюзинская маньячка» Петрова: что известно


В начале 2000-х годов Россию шокировала страшная история: в Москве были жестоко убиты двое мужчин, а ещё трое стали жертвами нападения, но выжили. Ужас преступления заключался не только в самих убийствах, но и в личности убийцы. Молодых мужчин лишила жизни учительница физкультуры по имени Мария Петрова.

Биография Петровой


Мария Петрова родилась 15 мая 1978 года в Москве. В детстве ей был поставлен диагноз шизотипическое расстройство личности, однако это не помешало ей серьёзно заниматься плаванием и достичь уровня мастера спорта. Мария была замкнутым и необщительным ребёнком, у неё не было друзей. Позже она рассказывала о том, как в юности стала жертвой насилия со стороны неизвестного мужчины в возрасте от 45 до 50 лет, что оставило в её душе глубокую обиду на противоположный пол.

В 2000 году она устроилась преподавателем физкультуры в Московский электронно-технический техникум. Несмотря на то, что Мария состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, её высокий рост, мускулистое телосложение и широкие плечи помогли ей получить эту работу.

Фото: istockphoto/AnkiHoglund

Преступления Петровой


В начале 2000-х годов Петрова совершала свои преступления в столичном районе Зюзино во время вечерних пробежек. Она нападала на мужчин с ножом, и с каждым разом интервалы между атаками становились всё короче. В результате её действий множество мужчин получили ранения, двое из них погибли.

Долгое время поймать маньячку не удавалось из-за неудачного фоторобота: его изображение больше напоминало трансвестита, тогда как Петрова предпочитала яркие платья и макияж. В апреле 2002 года её задержание стало возможным благодаря психогеографическому анализу и профайлингу.

По словам Марии Петровой, она начала охоту на мужчин после того, как стала жертвой сексуального насилия. С тех пор её раздражало внимание со стороны мужчин, однако образы своих насильников она постоянно меняла.
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин


Принудительное лечение и побег


В итоге Петрова была направлена на бессрочное принудительное лечение. В последнее время она находилась в Московской психиатрической больнице №5: сначала в изолированном помещении, а с 2018 года — на общем режиме. В учреждении она организовывала спартакиады среди пациентов, общалась с майором, который её задержал 20 лет назад, готовила и читала книги.

Однако в сентябре у 46-летней женщины проявилась вторая личность: она впала в истерику, стала агрессивной и попыталась сбежать из клиники, чтобы найти оперативника и отомстить ему.

После этого вопрос о её выходе на свободу был закрыт, и маньячку перевели в Казань в строгое психиатрическое учреждение с пометкой «социально опасна». В результате этого последовало увольнение заведующей отделением московской психбольницы №5, но сама врач отказалась комментировать случившееся.

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