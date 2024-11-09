В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе

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Пожар произошёл в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва газовоздушной смеси. Владимиров отметил, что в результате происшествия скончался мужчина, а также пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Согласно информации Telegram-канала «112», пожар на месте локализован.
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