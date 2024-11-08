Ребенок-инвалид и трое взрослых: жертвы смертельного пожара в центре Петербурга, причины возгорания

Сгоревшая квартира в Санкт-Петербурге (Фото: тг-канал СК РФ по Санкт-Петербургу)
Серьёзный пожар на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга унес жизни четырех человек. Среди погибших есть ребенок. Кто виновен в произошедшем и что известно о трагедии расскажет «Радио 1».
Пожар в коммуналке Санкт-Петербурга
По информации ГУ МЧС, сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире на 5-ой Советской улице поступил в дежурную часть в 03:21. Огонь охватил 25 кв. м площади.
О полной ликвидации возгорания в МЧС сообщили в 08:18. По данным СК, в числе погибших — один несовершеннолетний.
Сгоревшая квартира в Санкт-Петербурге (Фото: тг-канал прокуратуры Санкт-Петербурга)
Причины пожара
По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», возгорание началось в комнате соседа, который часто злоупотреблял алкоголем. Сам мужчина не пострадал — он вышел в магазин за спиртным и вернулся, когда огонь уже бушевал.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Они также назначили комплекс необходимых экспертиз.
Соседи рассказывают, что в сгоревшей квартире проживал некий Дима, известный своими алкогольными эксцессами. Местные жители отмечают, что к нему часто приходили шумные компании, которые забирались к нему даже через окно, что вызывало недовольство соседей.
«Дима вел аморальный образ жизни, все соседи страдали от его криков и компании алкашей», — рассказали местные жители.
Что известно о погибших
С места происшествия четыре человека были госпитализированы с тяжелым отравлением угарным газом. В последствии они скончались.
Согласно информации «Фонтанки», к месту происшествия пришла молодая женщина, которая сообщила правоохранителям о госпитализации своих родственников: матери, отчима и братьев 16 и 17 лет, один из которых является инвалидом.
В настоящее время неизвестно, числятся ли родственники собеседницы издания среди погибших.
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Анастасия Хохлова