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Ребенок-инвалид и трое взрослых: жертвы смертельного пожара в центре Петербурга, причины возгорания

Сгоревшая квартира в Санкт-Петербурге (Фото: тг-канал СК РФ по Санкт-Петербургу)

Сгоревшая квартира в Санкт-Петербурге (Фото: тг-канал СК РФ по Санкт-Петербургу)

Серьёзный пожар на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга унес жизни четырех человек. Среди погибших есть ребенок. Кто виновен в произошедшем и что известно о трагедии расскажет «Радио 1».

Пожар в коммуналке Санкт-Петербурга

По информации ГУ МЧС, сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире на 5-ой Советской улице поступил в дежурную часть в 03:21. Огонь охватил 25 кв. м площади.

О полной ликвидации возгорания в МЧС сообщили в 08:18. По данным СК, в числе погибших — один несовершеннолетний.




Сгоревшая квартира в Санкт-Петербурге (Фото: тг-канал прокуратуры Санкт-Петербурга)

Причины пожара


По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», возгорание началось в комнате соседа, который часто злоупотреблял алкоголем. Сам мужчина не пострадал — он вышел в магазин за спиртным и вернулся, когда огонь уже бушевал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Они также назначили комплекс необходимых экспертиз.

Соседи рассказывают, что в сгоревшей квартире проживал некий Дима, известный своими алкогольными эксцессами. Местные жители отмечают, что к нему часто приходили шумные компании, которые забирались к нему даже через окно, что вызывало недовольство соседей.

«Дима вел аморальный образ жизни, все соседи страдали от его криков и компании алкашей», — рассказали местные жители.

Что известно о погибших


С места происшествия четыре человека были госпитализированы с тяжелым отравлением угарным газом. В последствии они скончались.

Согласно информации «Фонтанки», к месту происшествия пришла молодая женщина, которая сообщила правоохранителям о госпитализации своих родственников: матери, отчима и братьев 16 и 17 лет, один из которых является инвалидом.

В настоящее время неизвестно, числятся ли родственники собеседницы издания среди погибших.

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СК: при капремонте казарм на Урале похитили несколько десятков млн рублей
08 ноября 2024, 14:56

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Должностные лица Военно-строительной компании украли несколько десятков миллионов рублей в 2021 году, выполняя ремонт казарм воинской части в Свердловской области по гособоронзаказу. Об этом сообщили в ГВСУ СК РФ, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что расследуется дело против экс-главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Их обвиняют в крупном мошенничестве при выполнении ГОЗ.

Выяснилось, что Кравченко в 2021 году вместе с должностными лицами компании «Военно-строительная компании» похитил несколько десятков миллионов рублей при выполнении ремонта казарм воинской части в Свердловской области.

Напомним, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко украли 35 миллионов рублей при выполнении капитального ремонта военного госпиталя в Перми. Сухов уже арестован. Сергеля еще ищут.

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Свадьба через два месяца после похорон: родные погибшей 18-летней студентки обратились к виновнику ДТП
08 ноября 2024, 14:30

Фото: istockphoto / Motortion

18 августа 2024 года в Стерлитамаке произошла ужасная авария, в которой умерла 18-летняя студентка Елизавета Н. В тот роковой день девушка случайно оказалась в автомобиле своей подруги Алины К., которая попросила её прокатиться. Водителем стал 22-летний Александр Г., парень Алины. Как сейчас живут виновники страшного ДТП расскажет «Радио 1».

Машина выехала на встречку на большой скорости


Согласно информации от сотрудников ГИБДД, 18 августа автомобиль Mitsubishi Galant на большой скорости выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать другое транспортное средство, но не справился с управлением и столкнулся со встречным Renault Logan.

Свидетели сообщили, что автомобиль, за рулем которого находился Александр, передвигался на высокой скорости по встречной полосе и не смог избежать столкновения. В результате аварии также пострадали подруга Лизы и водитель с пассажиром другого автомобиля. Очевидцы немедленно оказали помощь пострадавшим.

В тот момент Елизавета всё ещё была жива и в сознании, но в конце концов её организм не смог справиться с травмами, которые оказались слишком серьёзными. Когда прибыла скорая, сердце молодой девушки уже не билось.

Похороны состоялись 21 августа. Все близкие и неравнодушные жители Стерлитамака, узнавшие о происшествии из социальных сетей, пришли попрощаться с Елизаветой. Осенью 2024 года девушке должно было исполниться 19 лет. Она готовилась к новому курсу педагогического колледжа и мечтала работать в школе.

Свадьба после трагедии


Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погиб человек. Однако спустя два месяца расследование ещё не завершено. Родственники жертвы возмущены тем, что Александр продолжает жить своей обычной жизнью и не проявляет раскаяния.

«Виновник, пока идет следствие, живет своей жизнью, как будто ничего не произошло», — рассказали для «КП-Уфа» близкие девушки.
Недавно, несмотря на трагедию, произошедшую несколько месяцев назад, Александр и Алина, на чьих глазах и из-за действий которых погибла Елизавета, сыграли свадьбу. На фотографиях пара выглядит счастливой и беззаботной, что стало дополнительным ударом для родственников Лизы, которые до сих пор не могут прийти в себя от утраты.

«Они поженились 18 октября, спустя ровно два месяца после гибели Лизы», — сообщила подруга Лизы.

Не признаёт вину


Особенно сильно близких возмущает то, что родные Александра пытались уговорить родителей Лизы забрать заявление из полиции. Однако они отказались это сделать, так как виновный должен понести заслуженное наказание. Кроме того, водитель, из-за которого погибла 18-летняя девушка, даже не принёс извинений перед её родителями.


«Родители тяжело переживают смерть Лизы. До сих пор не могут поверить, что больше ее не увидят. Мама каждый день плачет, из-за этого давление у нее», — рассказала подруга погибшей девушки.

На данный момент же Александр не признаёт свою вину. По его мнению, это была всего лишь трагическая случайность, и он не желал смерти Лизы — обстоятельства сложились так, как сложились. Из-за этого он не чувствует угрызений совести и продолжает жить, как если бы ничего не произошло.

«Следствие идет уже второй месяц, а виновник даже вины своей не признает! Мы не хотим, чтобы ему все сошло с рук», — поделился с «КП-Уфа» брат Лизы.

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ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев, перевозивших в страны ЕС тонну кокаина
ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев с тонной кокаина
08 ноября 2024, 13:57

Фото: iStock/reativaImages

Канал поставки кокаина в Европу черерез Ленинградскую область был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов. На видео задержание пяти наркокурьеров, изьятие наркотических препаратов весом более тонны.
ФСБ поделилась кадрами спецоперации по задержанию наркорурьеров, проведенной в населенном пункте Гатчина Ленинградской области. Силовиками был захвачен грузовик, в бортовой части которого перевозились наркотические вещества. В тайнике грузовика найдены пакеты с кокаином общей стоимостью около 3,5 миллиарда рублей.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что партия латиноамериканского кокаина транзитом через Россию переправлялась в государства Европейского Союза.
Личности задержанных установлены, ими оказались граждане Балканских стран, Эстонии и России. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются», — сообщает пресс-служба ФСБ.

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#уголовное дело
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В Дагестане по делу о взятке в 60 млн руб. взяли экс-замглавы Минобрнауки
08 ноября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/blinow61

В Дагестане задержали по делу о взятке в 60 миллионов рублей бывшего замглавы Минобрнауки региона, проинформировали в СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
По информации следователей, в период с 2013 по 2023 гг. фигурант получил указанную сумму от руководителя коммерческой структуры за содействие в заключении госконтрактов на строительство и ремонт на объектах, подведомственных Минобрнауки.

Всего в деле фигурирует 15 госконтрактов, чья сумма составляет свыше 160 миллионов рублей.

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«Жуткая смерть от истощения»: родители придумали как избавиться от двухлетней дочки

Женщина выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер

ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика
#мир
#россия
#дагестан
#уголовное дело
#взятка
#деньги
#следственный комитет
#криминал
#минобрнауки
#новости
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«Жуткая смерть от истощения»: родители придумали как избавиться от двухлетней дочки
Родители заморили голодом двухлетнюю дочь в Комсомольска-на-Амуре
08 ноября 2024, 11:52

Фото: iStock/Motortion

В Комсомольске-на-Амуре родители намеренно заморили двухлетнюю дочь голодом. Ребенок умер от сильнейшего истощения. Подробности зверского убийство малышки приводит Shot.
По данным издания, 27-летняя Екатерина и её 29-летний муж Илья придумали, как избавиться от собственной дочери и не вызвать подозрения. С июня они постоянно на долгое время лишали ребенка еды и воды. В первое время ребенок сильно плакал, но родители игнорировали девочку.

В конце октября малышка уже была сильно истощена и весила менее 10 кг. Она уже почти не могла передвигаться и совсем перестала плакать. Последние две недели родители-изверги равнодушно наблюдали, как их ребенок умирает у них на глазах. Двухлетняя девочка умерла 3 ноября.

Тело ребенка обнаружили родственники они и вызвали полицию. Сначала Екатерина и Илья пытались убедить следователей, что девочка умерла из-за болезни, однако начали путаться в показаниях. А судмедэкспертиза с легкостью установила, что смерть малышки наступила от сильнейшего истощения.

Родителей арестовали. Оказалось, что они не имели постоянной работы. На учетах нигде не состояли и жили в квартире площадью 28 метров. По их словам, ребенка они не планировали и не хотели заниматься его воспитанием.

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#смерть
#родители
#болезни
#девочка
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Женщина выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер
В Новосибирске матери, выбросившей младенца в мусорный бак, дали шесть лет
08 ноября 2024, 11:12

Фото: istockphoto.com/Anastasiia Stiahailo

Железнодорожный районный суд Новосибирской области вынес приговор 22-летней женщине, выбросившей своего новорожденного сына в мусорный контейнер. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК по Новосибирской области Анастасию Кулешову.
Сообщается, что суд признал ее виновной в покушении на убийство малолетнего и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Инцидент произошел 16 февраля, когда в мусорном контейнере во дворе многоквартирного дома был найден завернутый в полиэтиленовый пакет новорожденный мальчик. Благодаря оперативным действиям прохожего, который обнаружил ребенка, его удалось спасти. Мальчик провел в морозе не менее 30 минут, прежде чем его нашли.

Следствие установило, что женщина, проживавшая одна, родила здорового доношенного мальчика. Не желая исполнять родительские обязанности и опасаясь осуждения со стороны родственников, она оставила его в мусорном контейнере с намерением причинить ему вред.

Ранее стало известно, что подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика
ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через РФ, изъяли тонну наркотика
08 ноября 2024, 10:12

Фото: iStock/Sergei Fyss

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) сообщила о пресечении канала поставки латиноамериканского кокаина в страны Европейского Союза через территорию России. Об этом информирует РИА Новости.
В результате операции, проведенной в октябре 2024 года на российско-латвийской границе, было изъято 984 брикета кокаина общей массой более одной тонны, стоимостью на черном рынке около 3,5 миллиардов рублей.

По информации ФСБ, в ходе задержания двух граждан одной из Балканских стран, которые загрузили наркотики в высокотехнологичный тайник грузового автомобиля, удалось предотвратить дальнейшую транспортировку кокаина в ЕС. Кроме того, было установлено, что за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 килограммов кокаина на территории России, для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области.

Во время извлечения наркотиков из тайника были задержаны также гражданин Эстонии и двое граждан России. В отношении всех пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Все они арестованы и находятся под следствием.

Ранее сообщалось, что нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области. Подробнее об этом в нашем материале.

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#фсб
#операции
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Муж и жена устроили нарколабораторию в своём подмосковном коттедже
08 ноября 2024, 09:14

Фото: iStock/Sergei Fyss

35-летнего жителя Москвы и его 36-летнюю жену задержали полицейские Пушкинского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, супруги с февраля 2024 года занимались синтезированием наркотиков в своём частном доме, расположенном в одном из коттеджных посёлков. В одной из комнат дома полицейские обнаружили 21 канистру с химическими жидкостями, шесть ёмкостей с кристаллическим веществом, колбы, реактор, а также различные устройства для перемешивания и охлаждения», — говорится в сообщении.
Экспертиза около 500 граммов вещества, содержащегося в одной из ёмкостей, показала, что это наркотик мефедрон. Оставшееся вещество будет проверено в ходе дальнейшего расследования.

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В Крыму задержан шпион, передававший данные о военных объектах в интересах Украины
ФСБ: житель Крыма передавал Киеву сведения о военных объектах и ПВО в Феодосии
08 ноября 2024, 08:37

Фото: iStock/Diy13

Управление ФСБ России сообщило о задержании жителя Крыма, подозреваемого в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Как стало известно, задержанный собирал и передавал сведения о военных объектах и системах противовоздушной обороны Вооруженных сил России, расположенных в Феодосии.

По данным следствия, шпион выполнял задания украинской разведки, посещая ключевые места, такие как нефтебаза и порт Феодосии. Он использовал включенную геолокацию для сбора информации о расположении военных объектов и их деятельности.

В ходе допроса задержанный признался в своей деятельности и рассказал о способах передачи полученной информации. В настоящее время проводится расследование.

Ранее стало известно, что жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях ВС РФ. Уточняется, что житель Станично-Луганского района собирал и передавал через мессенджер представителю ВСУ сведения о российских военных.

До этого суд Москвы арестовал Конфоркину по статье о госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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