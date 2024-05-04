В Пятигорске задержали студента-медика из Иордании с партией наркотиков

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В Пятигорске задержали иностранного студента-медика с партией наркотиков, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, гражданина Иордании задержали 2 мая недалеко от стадиона в Нальчике. 24-летний студент Пятигорского медико-фармацевтического института приехал в Россию учиться и был здесь временно зарегистрирован.
В автомобиле будущего медика обнаружили несколько тайников с наркотическими веществами. Он признался, что действительно подрабатывал курьером и указал на места, где успел оставить «закладки».
Все обнаруженные наркотики изъяли, а студенту медвуза теперь грозит уголовное наказание.
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В автомобиле будущего медика обнаружили несколько тайников с наркотическими веществами. Он признался, что действительно подрабатывал курьером и указал на места, где успел оставить «закладки».
Все обнаруженные наркотики изъяли, а студенту медвуза теперь грозит уголовное наказание.
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Евгения Парфентьева