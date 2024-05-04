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В Пятигорске задержали студента-медика из Иордании с партией наркотиков

04 мая 2024, 18:35
Фото: iStock/vladans

Фото: iStock/vladans

В Пятигорске задержали иностранного студента-медика с партией наркотиков, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, гражданина Иордании задержали 2 мая недалеко от стадиона в Нальчике. 24-летний студент Пятигорского медико-фармацевтического института приехал в Россию учиться и был здесь временно зарегистрирован.

В автомобиле будущего медика обнаружили несколько тайников с наркотическими веществами. Он признался, что действительно подрабатывал курьером и указал на места, где успел оставить «закладки».



Все обнаруженные наркотики изъяли, а студенту медвуза теперь грозит уголовное наказание.

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#наркотики
#полиция
#студент
В Крыму загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
04 мая 2024, 18:35

Фото: МЧС России

Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров произошел в одноэтажном складе в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
«В настоящее время пожарные МЧС России привлечены к тушению крупного пожара. В селе Белоглинка горит одноэтажный склад, площадь возгорания составляет 1 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее в этот же день произошел пожар в одном из торговых центров Хабаровска, площадью 1,1 тыс. кв. м, однако пожар был успешно ликвидирован. На месте происшествия работали 20 специалистов и 10 единиц техники. Самостоятельно из здания были эвакуированы 270 человек.

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#происшествия
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В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13 этажа
04 мая 2024, 18:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Омске маленькую девочку госпитализировали после падения из окна на 13-м этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ребенок находится в тяжелом состоянии.
ЧП случилось около 23:00, когда родители решили выйти к подъезду, чтобы забрать велосипеды, оставленные там после дневной прогулки. Девочку положили спать и сказали, что вернутся быстро. При этом дверь на балконе осталась открытой из-за жары в квартире, где мать готовила куличи. Когда родители вернулись, они обнаружили, что их ребенка дома нет.

Информация о несчастном случае поступила в полицию из больницы. Медики сообщили о том, что шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры на 13-м этаже на Бульваре Архитекторов в Омске и была доставлена в больницу с серьезными травмами. Мать обнаружила ее лежащей на газоне под окнами и вызвала скорую помощь. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, она находится в реанимации.

Семья девочки считается благополучной и не находится на учете в органах внутренних дел. Полиция проводит дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Областная прокуратура взяла этот случай под свой контроль.

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Baza: В Москве оцепили машину с разобранным беспилотником самолётного типа
04 мая 2024, 17:51

Фото: iStock/aapsky

В Москве задержали автомобиль, в котором находился разобранный беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, автомобиль остановили на Садовом кольце в центре Москвы.

В задержанном авто находился разобранный беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Отмечается, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.

В настоящий момент задержанный автомобиль задержан, к месту происшествия вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. Подробности случившегося устанавливаются.

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#москва
#автомобиль
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В Москве вор украл сумку у врача, который оказывал медпомощь человеку
04 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/sqback

В московской электричке вор украл сумку у врача, который отвлёкся на почувствовавшего себя плохо человека, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, инцидент произошёл в электропоезде «Подольск — Нахабино».

Одному из пассажиров электрички стало плохо, оказавшийся рядом врач отвлёкся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент злоумышленник выхватил сумку медика и скрылся.

Правоохранители задержали грабителя во дворе его собственного дома. Выяснилось, что вор успел потратить 43 тысячи рублей, которые были в сумке у потерпевшего.

РЕН ТВ пишет, что теперь злоумышленник предстанет перед судом за воровство.

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#полиция
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В Петербурге каршеринг с тремя мигрантами упал в котлован во время преследования
04 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В ходе преследования инспекторами ДПС на Московском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован, что привело к госпитализации двух из пассажиров.
Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 4 часов утра возле дома 44 корпус 9 на Московском шоссе. Полиция отметила, что сотрудники ДПС начали преследование автомобиля каршеринга Volkswagen Polo за игнорирование требования об остановке.

Как следствие, двое из пассажиров автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель остался без повреждений.

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Гладков: В Белгороде в результате взрыва в частном доме пострадали пять человек
04 мая 2024, 16:50

Фото: istockphoto/photovs

В результате взрыва и последующего пожара в частном секторе в Белгороде пострадали пять человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил губернатор в своём телеграм-канале, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, другая — ушибленную рану в височной области и осколочное ранение плеча. У третьей также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица, закрытую черепно-мозговую травму, другой — ранения бёдер, осколочное ранение кисти. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждения получили 30 домовладений, пожарные ликвидируют два очага возгорания.

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В Ставрополье арестовал молодых людей, которые сожгли Библию в канун Пасхи
04 мая 2024, 16:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Трое молодых мужчин в Ставропольском крае были арестованы по делу о сожжении Библии, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«По запросу следователя Следственного комитета России суд принял решение о заключении под стражу трех парней», — отметил представитель ведомства.
Уточняется, что двум обвиняемым было предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, наносящие оскорбление религиозным чувствам), а также по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Обвинение третьему лицу будет предъявлено в ближайшее время.

По данным следствия, трое молодых мужчин в Новоалександровске подожгли Библию, сняли процесс на видео и опубликовали его в мессенджере, что стало причиной публичного оскорбления религиозных чувств верующих.

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В Москве задержали 38 девушек по подозрению в проституции
04 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/Alexander Ließ

Из столичного стриптиз клуба увезли 38 девушек, подозреваемых в проституции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, правоохранители прибыли в московский мужской ночной клуб Aurora по наводке. Им сообщили, что в заведении клиентам там оказываются интим-услуги. Заведение позиционирует себя как клуб премиум-класса со стриптиз-шоу и приватами.

В ходе рейда полицейские задержали и доставили в отдел 38 полураздетых девушек. Им грозит штраф за занятие проституций. Также сотрудники правоохранительных органов проверяют руководство клуба.

Ранее коллеги екатеринбурженки зарегистрировали её на сайте по оказанию-интим услуг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#клуб
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«Люблю многое»: Обиженные коллеги зарегистрировали россиянку на сайте с проститутками
Поступают вопросы о сексе: Коллеги зарегистрировали женщину на сайте интим-услуг
04 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/Motortion

Жительницу Екатеринбурга зарегистрировали на сайте интим-услуг без её ведома, об этом сообщает E1.RU.
По словам потерпевшей, она работает курьером в магазине, с заведующей которого у неё произошёл конфликт. Девушке долго не выдавали заказ, который уже был собран. После ссоры коллеги заявили, что «сделают все, что я вообще не буду приходить туда больше».

Через 40 минут после конфликта в магазине ей начали поступать звонки с неизвестных номеров. Мужчины интересовались секс-услугами, которые девушка якобы оказывает. Один из звонивших переслал ей скриншот с объявлением от лица россиянки. Там сообщалось, что она «любит много», к заметке был прикреплён номер екатеринбурженки.

Девушка уверена, что именно коллеги разместили объявление от её имени.

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#екатеринбург
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