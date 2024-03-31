В пятой и шестой скважинах рудника «Пионер» в Амурской области обнаружена вода

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В пятой и шестой разведочных скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области обнаружили воду. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что во время бурения пятой и шестой скважин были проведены обследования при помощи видеокамеры и измерительных приборов. В результате было обнаружено большое количество воды, глины и льда. Существует риск повторного прорыва.
В связи с этой угрозой работы на шахте ниже зоны затопления были приостановлены.
Проходка скважин производилась в местах, где, предположительно, могут находиться 13 пропавших горняков. Это также позволит определить состояние горных выработок.
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В связи с этой угрозой работы на шахте ниже зоны затопления были приостановлены.
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Анастасия Чинкова