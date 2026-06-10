В зоне поисков семьи Усольцевых нашли вещи

10 июня 2026, 11:12

Фото: iStock/avtk

В районе возобновленных поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае нашли вещи. Их исследуют, чтобы установить связь с пропавшими туристами, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС.