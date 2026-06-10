В зоне поисков семьи Усольцевых нашли вещи
В районе возобновленных поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае нашли вещи. Их исследуют, чтобы установить связь с пропавшими туристами, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС.
Следователи уточнили, что дополнительные мероприятия прошли с 4 по 9 июня 2026 года в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Семья Усольцевых пропала в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года.
Специалисты обследовали около 1 тыс. кв. км труднопроходимой горно-таежной местности. Основное внимание они сосредоточили на секторе за скалами Буратинка и Мальвинка. Значительную часть территории осмотрели с помощью беспилотников. Дроны вели видеосъемку, после чего сотрудники изучали записи и проверяли, есть ли на них люди.
Следственный комитет проверил четыре версии: побег, несчастный случай, похищение и другое преступление. В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что собранные доказательства опровергли версии о побеге и похищении. Сейчас следствие рассматривает два варианта: трагическую случайность и криминал. Второму направлению уделяют особое внимание.
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