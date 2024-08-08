В реанимации для Поддубного организуют телемедицинские консультации

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который попал под обстрел Вооруженными силами Украины в приграничном районе Курской области, получает необходимую медицинскую помощь в реанимации Курской областной больницы. Для улучшения его состояния планируются телемедицинские консультации с ведущими федеральными экспертами, сообщается в Telegram-канале ВГТРК «Вести».
Поддубный был ранен в результате обстрела ВСУ. В момент атаки он находился в своем автомобиле, который стал целью артиллерийского удара. Первоначально сообщалось, что корреспондент не выживет, однако позже выяснилось, что он выживает и находится в критическом, но стабильном состоянии.
По информации ВГТРК, Поддубный получил множественные ожоги и другие травмы. В реанимации ему оказывается всесторонняя медицинская помощь. В целях оптимизации лечения и реабилитации решено привлечь ведущих специалистов из федеральных медицинских центров с помощью телемедицины. Это позволит получить мнения и рекомендации по наиболее эффективным методам лечения и ухода.
Телемедицинские консультации позволят врачам из столицы дистанционно наблюдать за состоянием пациента, анализировать его медицинские данные и разрабатывать индивидуальные планы лечения. Такие меры направлены на то, чтобы обеспечить Поддубному доступ к самым современным медицинским технологиям и методикам.
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По информации ВГТРК, Поддубный получил множественные ожоги и другие травмы. В реанимации ему оказывается всесторонняя медицинская помощь. В целях оптимизации лечения и реабилитации решено привлечь ведущих специалистов из федеральных медицинских центров с помощью телемедицины. Это позволит получить мнения и рекомендации по наиболее эффективным методам лечения и ухода.
Телемедицинские консультации позволят врачам из столицы дистанционно наблюдать за состоянием пациента, анализировать его медицинские данные и разрабатывать индивидуальные планы лечения. Такие меры направлены на то, чтобы обеспечить Поддубному доступ к самым современным медицинским технологиям и методикам.
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Елена Перлова