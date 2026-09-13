В регионе России двое подростков пострадали после наезда автомобиля — водителя разыскивают
Авария произошла около девяти вечера на дороге «Кутулик — Бахтай — Хадахан». По предварительным данным, неизвестный водитель наехал на двух подростков, которые в этот момент шли по обочине. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
После случившегося автомобилист не остановился и скрылся с места ДТП. Подростки 15 и 17 лет получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь, а специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители занимаются поисками водителя, который уехал после наезда. Предстоит установить его личность, а также восстановить полную картину аварии и выяснить, при каких обстоятельствах произошло столкновение.
Пока неизвестно, что именно стало причиной происшествия и успел ли водитель каким-либо образом отреагировать после наезда. Поиски автомобилиста продолжаются.
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