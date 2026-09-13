В регионе России двое подростков пострадали после наезда автомобиля — водителя разыскивают

13 сентября 2026, 11:25

В Иркутской области неизвестный водитель сбил двух подростков и скрылся

Фото: Istock / Rawpixel

Авария произошла около девяти вечера на дороге «Кутулик — Бахтай — Хадахан». По предварительным данным, неизвестный водитель наехал на двух подростков, которые в этот момент шли по обочине. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.