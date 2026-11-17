В Республике Алтай за год застрелили более 200 медведей
В Республике Алтай с начала 2026 года добыто 211 медведей. Соответствующую информацию опубликовала пресс‑служба регионального правительства.
Как пояснили в ведомстве, большинство убитых животных подходили близко к населённым пунктам. Таким образом они создавали угрозу для местных жителей, поэтому охотники принимали необходимые меры для их защиты.
Из‑за участившихся выходов медведей к людям в Турочакском, Онгудайском, Чемальском, Майминском и Усть‑Коксинском районах действует режим повышенной готовности. Для защиты населения созданы специальные оперативные группы — в них работают инспекторы и охотники. Власти рекомендуют жителям и туристам проявлять осторожность, в первую очередь в тёмное время суток и в окрестностях лесных массивов.
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