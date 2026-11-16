Медведь напал на россиянина и вцепился ему в лицо

16 ноября 2026, 16:57

В Пермском крае на мужчину напал медведь во время охоты

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Мужчина серьезно пострадал при нападении медведя в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.