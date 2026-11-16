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Медведь напал на россиянина и вцепился ему в лицо

В Пермском крае на мужчину напал медведь во время охоты
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Мужчина серьезно пострадал при нападении медведя в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.



Инцидент произошел во время охоты на лося. Местный житель вместе со знакомыми находился в лесу, когда их собака начала лаять. Звук разбудил спящего медведя, и хищник атаковал россиянина.

Мужчину спас тот же пес. Животное отвлекло медведя, и в этот момент друг пострадавшего выстрелил в хищника, ликвидировав его.

В результате нападения мужчина получил травмы рук и лица. Ему потребовалась медицинская помощь. По данным Минздрава, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Никита Кротов

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