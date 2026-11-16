Медведь напал на россиянина и вцепился ему в лицо
В Пермском крае на мужчину напал медведь во время охоты
Мужчина серьезно пострадал при нападении медведя в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Инцидент произошел во время охоты на лося. Местный житель вместе со знакомыми находился в лесу, когда их собака начала лаять. Звук разбудил спящего медведя, и хищник атаковал россиянина.
Мужчину спас тот же пес. Животное отвлекло медведя, и в этот момент друг пострадавшего выстрелил в хищника, ликвидировав его.
В результате нападения мужчина получил травмы рук и лица. Ему потребовалась медицинская помощь. По данным Минздрава, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
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