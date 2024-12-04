В Реутове задержали серийного похитителя велосипедов

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Мужчину, подозреваемого в нескольких кражах велосипедов, задержали полицейские в Реутове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже велосипеда написал местный житель. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в этой краже был задержан ранее судимый уроженец Оренбургской области», — говорится в сообщении.В ходе расследования полицейские установили причастность задержанного ещё к нескольким аналогичным преступлениям на территории городского округа Реутов. Общая сумма ущерба составила более 356 тысяч рублей.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». До суда похититель велосипедов останется под стражей.
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